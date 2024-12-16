Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplere tarafından sürdürülen mücadele çalışmalarından çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-16 Aralık tarihlerinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 36 olaya müdahale edilerek, 39 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanırken; 34 şahıs ise serbest bırakıldı. Ayrıca, bu kapsamda 494,25 gram metamfetamin maddesi, 74 adet sentetik ecza hapı, 28,80 gram esrar maddesi, 6 adet ecstasy hap, 86,12 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet pürmüz ve 1,2 gram eroin maddesi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR