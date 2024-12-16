Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor
Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün
Asgari ücrette gözler saat 14.00'te
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şahıslardan 5'i tutuklandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplere tarafından sürdürülen mücadele çalışmalarından çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-16 Aralık tarihlerinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 36 olaya müdahale edilerek, 39 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanırken; 34 şahıs ise serbest bırakıldı. Ayrıca, bu kapsamda 494,25 gram metamfetamin maddesi, 74 adet sentetik ecza hapı, 28,80 gram esrar maddesi, 6 adet ecstasy hap, 86,12 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet pürmüz ve 1,2 gram eroin maddesi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kamuya yüzlerce personel alınacak
img

Ettiği küfürleri görmeniz lazım
img

"Esad'ın devrilmesinde Türkiye'nin rolü var mı?" sorusuna net yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Ünlü rapçi Sansar Salvo uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandı
Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı
Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
Ettiği küfürleri görmeniz lazım
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık

Son Dakika Haberleri

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 aralık yarım gün mü? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Nazar belirtileri nelerdir? Nazar nasıl anlaşılır? Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta? Naim Babüroglu kimdir? Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ne kadar? 2025 Kıdemli öğretmen maaşı kaç TL olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.