Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 44 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheliye işlem yapıldı. Ele geçirilen maddeler arasında metamfetamin ve sentetik ecza hapları bulunuyor.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 16-23 Haziran 2025 tarihleri arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 37 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 44 şüpheliye işlem yapılırken, 11 şahıs tutuklandı ve 30 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca, 407,99 gram metamfetamin, 293 adet sentetik ecza hapı, 14,12 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 33,65 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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