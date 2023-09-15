Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 6 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 6 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

title