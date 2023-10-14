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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucuyla yakalanan bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 25 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi.