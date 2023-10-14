Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucuyla yakalanan bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 25 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı önleyici ekip tarafından Sakintepe Mahallesi'nde devriye faaliyeti icra edildi.
Çalışmada, bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu belirlendi.
Zanlının elindeki poşeti kontrol eden ekipler, içinde küçük poşetler halinde 25 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, hassas terazi, 2 folyo ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.