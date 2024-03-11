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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Yakalandı, Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda şüpheliler yakalandı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda şüpheliler yakalanırken, farklı cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 olayda 4 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 4 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerce uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 16 olayda 22 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Toplam 19 olayda 26 şüpheli şahsa işlem yapılırken 4 şüpheli şahıs Adli Makamlarca tutuklanırken, 22 şüpheli şahıs serbest bırakıldı. Şüpheli şahıslardan toplamda; 2 bin 450 adet sentetik hap maddesi, 475,78 gr bonzai maddesi 3,72 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Öte yandan belirli tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında Eskişehir genelinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 7 olayda 7 şüpheliye işlem yapılırken, şüpheliler adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3.Sayfa Güncel Haberler

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