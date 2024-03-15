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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmada bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmada bir şüpheli yakalanırken, farklı tür ile miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir il merkezinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmaları kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 70 kök Hint keneviri, 141 metadon hap, 13 gram esrar, 6 tramadol hap, 1 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 aydınlatma cihazı, 1 ilaçlama pompası, 1 elektrik düzeneği ve 10 litre sıvı gübre ele geçirildi. Hakkında işlem başlatılarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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