Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şahsın Yanında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın yanında taşıdığı poşette uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın üzerinde bulunan metanfetamin, esrar ve uyuşturucu içme aparatlarıyla birlikte gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince durdurulan bir şahsın yanında taşıdığı poşette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Sakintepe mahallesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen devriye faaliyetinde 1 şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince durdurulan ve şüpheli hareketler sergileyen şahsın elinde bulunan siyah poşette parçalar halinde paketlenmiş şekilde bulunan 25 gram metanfetamin, 3 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet folyo ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR