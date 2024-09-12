Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Narkotik Maddeler ve Silahlar Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurup kullandığı belirlenen farklı ilçelerdeki 8 şüpheli hakkında işlem yapılırken, gerçekleştirilen aramalarda narkotik maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Odunpazarı, Tepebaşı ve Sivrihisar ilçelerinde 8 şüpheli şahsın ikametgahlarında uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandıkları öğrenildi. Bunun üzere ekiplerce 9-10 Eylül 2024 tarihinde şüpheli şahısların evlerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 10,9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 10 gram esrar, 1,9 gram amfetamin, 1 adet uyuşturucu hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak (TCK191) ve 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçlarından işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR