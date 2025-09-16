Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin istihbari çalışmaları neticesinde, bir araçla Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği öğrenildi. Bahse konu araç, park halindeyken tespit edildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahsın üzerinde ve araç içerisinde köpekle arama yapıldı. Ekiplerce gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 14 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR