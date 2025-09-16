Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 14 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin istihbari çalışmaları neticesinde, bir araçla Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği öğrenildi. Bahse konu araç, park halindeyken tespit edildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahsın üzerinde ve araç içerisinde köpekle arama yapıldı. Ekiplerce gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 14 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR