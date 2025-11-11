Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında

Eskişehir'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta bulunan 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik faaliyetler sürdürülüyor. Bu çerçevede, Odunpazarı ilçesinde bir araç ekiplerce durduruldu. Aracın içerisindeki 2 şahsın sergilediği şüpheli hareketler ekiplerin dikkatini çekti. Bunun üzerine hem araçta hem de şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda; 20 adet exctasy, 20 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 21 gram skunk ve 25 adet uyuşturucu içiminde kullanılan sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. - ESKİŞEHİR