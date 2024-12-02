Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Putin ve Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir
İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. isimli şahıs, uyuşturucu maddeyle birlikte yakalandı. Operasyonda eroin, metamfetamin, bonzai ve sentetik haplar ele geçirildi.

Eskişehir'de 3 yıl 10 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, 118,73 gram eroin, 2,37 gram metamfetamin, 4,28 gram bonzai, 19 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan 3 yıl 10 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

AB ülkeleri Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
img

Rusya'nın uykularını kaçıracak fotoğraf
img

AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu (NEDEN)? Roma Atalanta, Sevilla Osasuna ve Porto Casa Pia maçları neden yayınlanmıyor, kanalları mı değişti? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE GAZİANTEP FK) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kalpazan CANLI izle! 2 Aralık Pazartesi Kalpazan 7. bölüm SON BÖLÜM full HD izle! Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Pazartesi hangi diziler var? 2 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.