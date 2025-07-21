Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Eskişehir'de yapılan uyuşturucu ile ilgili denetim ve çalışmalarda çok sayıda veya miktarda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirdi.

Uyuşturucu ile Mücadele Kapsamında Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14-21 Temmuz tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, müdahale edilen 31 olayda 39 kişi yakalanırken, 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalışmalarda, 260,33 gram metamfetamin maddesi, 79 adet sentetik ecza hapı 595,85 gram esrar maddesi, 34 kök kenevir, 76,26 gram bonzai maddesi, 27 av tüfeği ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR