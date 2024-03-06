Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan şahsın üzerinde, farklı ilden getirdiği belirlenen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı bir şehirden Eskişehir'e uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, Eskişehir'e giriş yaptığı esnada yakalanan şahıstan, 2 bin 424 adet uyuşturucu hap ve 437,47 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR