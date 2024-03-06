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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, farklı bir şehirden getirildiği belirlenen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan şahsın üzerinde, farklı ilden getirdiği belirlenen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı bir şehirden Eskişehir'e uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, Eskişehir'e giriş yaptığı esnada yakalanan şahıstan, 2 bin 424 adet uyuşturucu hap ve 437,47 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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