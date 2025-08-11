Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 29 şüpheliye işlem yapılırken, 9 şahıs tutuklandı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 4-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 26 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda; 29 şüpheliye işlem yapılırken, 9 şahıs tutuklandı ve 20 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca; 60,30 gram metamfetamin, bin 501 adet sentetik ecza hapı, 50,26 gram esrar, 34 kök kenevir, 65,66 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve bin 182 gram skunk maddesinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

