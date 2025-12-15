Haberler

Uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheliye işlem yapıldı

Güncelleme:
Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen maddeler arasında metamfetamin, sentetik ecza, esrar, kokain ve bonzai bulunuyor.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 8-15 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 79 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 79 şüpheliye işlem yapılırken, 6 şahıs tutuklandı ve 73 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 412,86 gram metamfetamin, 6 bin 151 adet sentetik ecza, 12,92 gram esrar, 2,92 gram kokain ve 328,60 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
