Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 73 Şüpheli, 5 Tutuklama

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda narkotik madde ele geçirilirken, 73 şüpheliye işlem yapıldı ve 5 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 20-27 Ekim 2025 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin 63 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 73 şüpheliye işlem yapılırken, 5 şahıs tutuklandı ve 79 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca; 16,57 gram metamfetamin, 479 adet sentetik ecza hapı, 525,26 gram esrar, 7,75 gram kokain, 195,84 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR