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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalarda 7 şüpheli tutuklandı ve çeşitli maddeler ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile ilgili ortak gerçekleştirilen çalışmalarda 7 şüpheli tutuklanırken, çeşitli maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma yapıldı. İl genelinde 17-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 19 olaya müdahale edildi. Çalışmalar sonucunda 28 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 7 şahıs tutuklandı ve 21 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca ekiplerce 426,49 gram metamfetamin maddesi, 72 adet sentetik ecza hapı, 4 adet hassas terazi, 494 adet ecstasy hap ve 471,43 gram bonzai ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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