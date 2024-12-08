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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 ayrı adreste çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde, Çifteler ve Beylikova ilçelerinde yaşayan 7 şahsın, Eskişehir'den temin ettikleri uyuşturucu maddeleri satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Jandarma ekiplerince Çifteler ve Beylikova ilçelerinde şüphelilere ait 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 440 gram esrar, 6,4 gram metamfetamin, 1,9 gram bonzai, 20 uyuşturucu hap, 28 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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