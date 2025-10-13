Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 67 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 67 şüpheliye işlem yapıldı ve çok miktarda narkotik madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 12 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerin 46 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 67 şüpheliye işlem yapılırken, 12 şahıs tutuklandı ve 55 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca; 106 gram metamfetamin, 5 bin 584 adet sentetik ecza hapı, 6,76 gram esrar, 0,52 gram bonzai hammadde, 733,30 gram bonzai, 22 adet fişek, 3 adet hassas terzi, 1 adet ecstasy hap ve 2 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

