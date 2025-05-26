Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 48 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemlerde metamfetamin, esrar, bonzai ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalarda haklarında işlem yapılan 48 şüpheliden 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-26 Mayıs tarihleri arasında da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, 40 olaya müdahale ederken; 322,84 gram metamfetamin maddesi, 108 adet sentetik ecza hapı, 12.28 gram esrar, 282,65 gram bonzai, 2 adet ecstasy hap, 1 adet tabanca/şarjör, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Haklarında işlem yapılan 48 şüpheliden 42 şahıs serbest bırakılırken, 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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