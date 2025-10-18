Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan bir aracın içerisindeki 6 şüphelinin üzerinden 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Bu çerçevede, durdurulan bir araçta bulunan 6 şüpheli şahsın kaba üst aramasında 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak Satın Almak veya Kabul Etmek' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
