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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 6 şüpheli yakalandı. Mahalle halkı ise operasyon sonrası polis ekiplerini alkışlarla tebrik etti.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 şüpheli yakalandı. Mahalle halkı cadde kenarında toplanıp operasyondan dönen polis ekiplerini ıslıkları ve alkışları ile tebrik etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde dün gece gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcıları karşı bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 294 sentetik ecza, 34 adet ecstacy hap, 60 gram metamfetamin, 124 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin 260 TL ele geçirildi. Polisler 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yaparken, 3 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan Cumhuriyet Savcılığına sevk etti.

Bu arada gece düzenlenen uyuşturucu madde operasyonundan haberi olan mahalle halkı, yol kenarına toplanıp, operasyondan dönen polis ekiplerini ıslık ve alkışlarla tebrik etti. Polis ekipleri de korna çalarak vatandaşlara karşılık verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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