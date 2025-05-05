Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 57 Şüpheli İfade Verdi

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 57 Şüpheli İfade Verdi
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 57 şüpheli işlem görürken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi. 10 kişi tutuklandı, operasyon tarihleri 28 Nisan - 5 Mayıs arasında gerçekleşti.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 57 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, kent genelinde 28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 43 olaya müdahale edilirken, 57 şüpheliye işlem yapılıp, 10 şahıs tutuklandı ve 50 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca, 20,66 gram metamfetamin, 3 bin 768 adet sentetik ecza, 8,91 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 64,91 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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