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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 54 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 54 Şüpheliye İşlem Yapıldı
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Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi. 14 şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Kent genelinde 3-10 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; 40 olaya müdahale edilirken, 54 şüpheliye işlem yapılıp, 14 şahıs tutuklandı ve 40 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca, 11,76 gr metamfetamin maddesi, bin 118 adet sentetik ecza hapı, 125,40 gr esrar maddesi, 2 adet hassas terazi ve 79,92 gr bonzai maddesinin ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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