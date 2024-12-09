Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 54 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla ilgili çalışmaları sonucunda 54 şüpheliye cezai işlem uygulanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2-9 Aralık 2024 tarihleri arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 42 olaya müdahale ettiği çalışmalarda 54 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 9 şahıs tutuklandı ve 45 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca yapılan aramalarda; 33,62 gram metamfetamin, 12 bin 716 adet sentetik ecza hapı, 529,60 gram esrar, 6 adet ecstasy hap, 910,83 gram bonzai, 1 adet tabanca, 4 adet hassas terazi, 31 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet tabanca fişeğinin ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR