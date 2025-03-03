Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etmiş

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 53 Gözaltı, 8 Tutuklama

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 53 Gözaltı, 8 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 53 kişi gözaltına alındı, bunlardan 8'i tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında metamfetamin, sentetik ecza hapları, esrar ve bonzai bulunuyor.

Eskişehir'de jandarma ile polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan 53 şahıstan 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiy göre, Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma yapıldı. Belirli tarihler arasında yapılan çalışmalarda, 36 olaya müdahele edilirken; 65,2 gram metamfetamin maddesi, 96 bin 813 adet sentetik ecza hapı, 15,5 gram esrar maddesi, 816,15 gram bonzai maddesi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalarda işlem yapılan 53 şahıstan 8'i tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
img

Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim için karar
img

Tarihi bir ilk! Ödülü alırken sarf ettiği cümle salonu ayağa kaldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor
İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu

İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan soru! Cevap veremedi
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.