Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda farklı tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda farklı tür, miktar ve adetlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı. Ekiplerce yapılan planlı operasyon neticesinde; 93.39 gram bonzai, 135 mililitre uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, 52 adet sentetik ecza hap ve 1.39 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim

İmamoğlu ilk kez böyle konuştu: Adaylığım resmen engellenirse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Gece gündüz demeden çalışıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.