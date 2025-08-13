Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda farklı tür, miktar ve adetlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı. Ekiplerce yapılan planlı operasyon neticesinde; 93.39 gram bonzai, 135 mililitre uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, 52 adet sentetik ecza hap ve 1.39 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR