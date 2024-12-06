Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis ekiplerince halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, 12 bin 625 adet sentetik ecza hapı, 184,26 gram bonzai, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 41 adet fişek, 0,87 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çalışmalar çerçevesinde yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR