Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında Eskişehir genelinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan devriye faaliyetlerinde ise aynı suçtan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Toplam 1 olay ile birlikte ekiplerce icra edilen devriye faaliyetlerinde 5 şüpheliye işlem yapılırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 2 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, 11 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR