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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Uyuşturucu Ele Ge geçirildi
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Eskişehir'de yapılan narkotik operasyonunda 5 kilo 216 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde girişini önlemek için yapılan çalışmalarda, 5 kilo 216 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 5 kilo 216 gram skunk isimli uyuşturucu maddeyi ele geçirildi. Çalışmalarda yakalanan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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