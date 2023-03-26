Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamada yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 1,9 gram metamfetamin, bir miktar kenevir tohumu, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 270 TL ele geçirildi.

Yakalanan Y.A., U.Ö., V.Ç., F.A. ve O.Y. isimli şahıslara kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından işlem yapıldığı, şahıslardan Y.A.'nın ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR