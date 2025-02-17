Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 47 Şüpheli İfadeye Alındı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 47 şüpheli hakkında uyuşturucudan işlem uygulanırken, operasyonda değişik tür ve miktarlarda narkotik madde de ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10-17 Şubat 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 32 olaya müdahale ettiği çalışmalarda 47 şüpheli şahsa işlem uygulanırken, 9 şahıs tutuklandı ve 38 şahıs serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise; 12,31 gram metamfetamin maddesi, 6 bin 150 adet sentetik ecza hapı, 20 gram esrar maddesi, 495 adet ecstasy hap, 899,02 gram bonzai maddesi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR