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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 47 Şahsa İşlem Yapıldı

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 47 şahsa işlem yapıldı. Operasyonda farklı tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 47 şahsa işlem yapılırken, farklı tür ve miktarda uyuşturtucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre belirli tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 olayda 12 şüpheli sahsa işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanıp, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Yine ekiplerce uyusturucu madde kullanma suçundan 18 olayda 23 şüpheli sahsa işlem yapıldı. Toplam 25 olayda 35 şüpheli sahsa işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 31 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince şüpheli şahıslardan toplamda, 205 adet sentetik hap, 154,18 gram metamfetamin, 70 kök kenevir bitkisi, 41,55 gram esrar, 21,71 gram bonzai, 2 adet lsd, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 15 bin 200 TL sahte para olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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