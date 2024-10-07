Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 42 Şahsa İşlem Yapıldı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 42 Şahsa İşlem Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 42 şahsa işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirdi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 42 şahsa işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde 30 Eylül ila 7 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 24 olaya müdahale edilip, 42 şahsa işlem yapılıp, 7 şüpheli tutuklandı ve 35 şahıs serbest bırakıldı. Ekiplerce ayrıca; 808,55 gram metamfetamin, bin 733 sentetik ecza, 1 kök, 123,21 gram esrar, 4 bin 441 ecstasy hap, 55,87 gram bonzai, 1,76 gram skunk, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği, 2 dedektör ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sağlık

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilimizde hissedildi

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
Gazze'de 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu

İşte 1 yıldır süren soykırımın kan donduran bilançosu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 7 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Son dakika: Deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? İkbal Uzuner olayı nedir? Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi? Deha Tuzcu kimdir? Deha Tuzcu tutuklanacak mı? Semiha Yankı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN | 7 Ekim Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
title