Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişiden 1'i Tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kent genelinde uyuşturucu ile mücadele amacıyla 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 3 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - ESKİŞEHİR