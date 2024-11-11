Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 Şüpheli İşlem Gördü

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheliye işlem uygulanırken, çok miktarda narkotik maddeye el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Kent genelinde 4-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 31 olaya müdahale edildi. Çalışmalar sırasında ekiplerce 38 şüpheliye işlem yapılırken, 5 şahıs tutuklandı ve 33 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca yapılan aramalarda ise; 112,11 gram metamfetamin, 42 adet sentetik ecza hapı, 154 kök, 173,8 gram esrar, 1 ecstasy hap, 172,94 gram bonzai, 39 gram skunk ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR