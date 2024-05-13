Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 36 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 21 olayda 36 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 olayda 12 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs serbest bırakıldı. Polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 16 olayda 24 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Çalışmalar kapsamında toplam 21 olayda 36 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli şahıs tutuklanırken, toplam 25 şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı. Çalışmalarda şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda toplamda 1 kilo 356 gram bonzai, 134 adet sentetik ecza hap, 95,63 gram metamfetamin, 21 adet ecstasy hap, 4 adet hassas terazi, 1,44 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - ESKİŞEHİR