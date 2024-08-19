Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 34 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucuyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda 34 şüpheliye işlem yapılırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Kent genelinde 12-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; 22 olaya müdahale edilirken, 34 şüpheli şahsa işlem uygulanıp, 2 şahıs tutuklanıp, 32 şahıs ise serbest bırakıldı. Ayrıca 325,44 gram metamfetamin, 27 bin 807 adet sentetik ecza hapı, 501,79 gram esrar, 9,5 adet ecstasy hap, 164,42 gram bonzai, 2 tabanca, 4 tabanca fişeği ve 5 uyuşturucu kullanma aparatının da ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR