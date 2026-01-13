Haberler

Eskişehir'de kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 316 şahıs yakalandı

Eskişehir'de narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 316 kişi yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 60 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 316 şahıs yakalanırken, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde el ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ay içerisinde il genelinde yapılan operasyonlar neticesinde 277 olayda 316 şahıs yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda; 58 kilogram bonzai elde edilebileceği değerlendirilen 575 gram sentetik kannabinoid hammaddesi 11 bin 821 adet sentetik ecza hapı, 2 kilogram 678 gram çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde 5 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, ele geçirildi.

Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatılan 60 şüpheliden 18'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

