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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 488,45 gram metamfetamin, 1,68 gram bonzai, 1,22 gram esrar ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 488,45 gram metamfetamin, 1,68 gram bonzai, 1,22 gram esrar, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 58 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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