Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Eskişehir'de jandarma tarafından yapılan bir operasyonda, Antalya'dan uyuşturucu madde getiren 3 şüpheli yakalandı. Araçlarında 19,2 gram eroin ve sentetik ecza haplar ele geçirildi.
Eskişehir'de jandarmanın yaptığı çalışmalarda Antalya'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getiren şahıslar yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, 3 şüpheli şahsın Antalya'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getireceği bilgisi yapıldı. Söz konusu şahıslar ekiplerce takibe alınarak, Beylikova ilçesinde yapılan çalışmayla yakalandı. Şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 19,2 gram eroin, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR