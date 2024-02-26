Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 3 şüpheli hakkında işlem yapılırken, farklı miktar veya adetlerde uyuşturucu madde ve bunları kullanmaya yarayan aletler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirli tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme suçundan 1 olayda; 1 şüpheliye işlem yapıldı. Şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yine ekiplerce yapılan çalışmalarda Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 1 olayda, 2 şüpheliye işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çalışmalarda; 9,35 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. - ESKİŞEHİR