Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda uyuşturucu madde, el yapımı içki ve tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele amacıyla düzenlenen 3 farklı operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 35 gram uyuşturucu madde, el yapımı içki ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele amacıyla 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda, 32 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve bir miktar el yapımı içki ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR