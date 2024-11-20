Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 363,91 gram kokain, 1.468 adet sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucular ele geçirildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda narkotik madde ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 3 adrese düzenlenen operasyonda, 363,91 gram kokain, bin 468 adet sentetik ecza hapı, 1,34 gram bonzai ve 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR