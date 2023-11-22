Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişiden 1'i Tutuklandı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı. Operasyonda metamfetamin, bonzai, esrar, tabanca ve mermi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalarda 3 kişi yakalanırken, 66 gram metamfetamin, 27 gram bonzai, 10 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet mermi ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 si yurtdışı yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR