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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Bin Hap Ele Geçirildi

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Bin Hap Ele Geçirildi
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Eskişehir'de polis ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi yakaladı ve 28 bin 412 adet hap ele geçirdi.

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 1 kişi yakalanırken 28 bin 412 adet hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, Y.U. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 28 bin 412 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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