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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

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Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde gele geçirilirken 26 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirli tarihler arasında yapılan çalışmalarda 3 gram metamfetamin, 21 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 188 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalarda ekiplerce 19 olayda, 26 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Üç şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanırken, 23 şüpheli şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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