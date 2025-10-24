Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Tutuklama

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 150 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği değerlendirilen 1 kilo 447 gram uyuşturucu hammaddesi ile çok miktarda narkotik madde ele geçirilirken, yakalanan 23 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ekim ayında zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda; 150 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği değerlendirilen 1 kilo 447 gram uyuşturucu hammaddesi, 1 kilo 401 gram metamfetamin, 1 kilo 756 gram sentetik kannabinoid, 6 bin 660 adet sentetik ecza, 42,78 gram esrar, 5 adet hassas terazi, 7,75 gram kokain, 2 adet tabanca ve 30 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 23 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı. 175 şahıs hakkında ise, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

"Gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara göz açtırmıyoruz"

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara göz açtırmıyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla kesintisiz bir şekilde devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR