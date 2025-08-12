Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 210 Sentetik Ecza ve Bonzai Ele Geçirildi

Eskişehir'de durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 210 adet sentetik ecza ile birlikte bonzai ve metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan kişi tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince devriye faaliyeti yapıldı. Yapılan devriye esnasında bir araç durduruldu. Yapılan aramalarda; 210 adet sentetik ecza, 3 gram bonzai, 1.12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
