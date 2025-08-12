Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 210 Sentetik Ecza ve Bonzai Ele Geçirildi

Eskişehir'de aracında yapılan aramalarda 210 adet sentetik ecza, 3 gram bonzai, 1.12 gram metamfetamin ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince devriye faaliyeti yapıldı. Yapılan devriye esnasında bir araç durduruldu. Yapılan aramalarda; 210 adet sentetik ecza, 3 gram bonzai, 1.12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR