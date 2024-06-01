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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklama

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Eskişehir Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin mayıs ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda 20 kişinin tutuklandığını ve büyük miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği, mayıs ayında polis ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, 20 şahsın tutuklandığını ve çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmaları açıkladı. Yapılan açıklamada, polis ve jandarma ekiplerince müdahale edilen 110 farklı olayda; 154 şahsa işlem yapıldığı, 134 şahsın serbest bırakıldığı, 20 şahsın ise tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 141,37 gram metamfetamin maddesi, 4 bin 258 adet sentetik ecza hapı, 187 bin 57 kök haşhaş bitkisi, 33 gram esrar maddesi, kenevir ile haşhaş, 236 adet ecstashy hap, 2 kilogram 657 gram bonzai/skunk maddesi, 8 adet hassas terazi ve 2 adet av tüfeğinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Valiliği Eskişehir Jandarma Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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